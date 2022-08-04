Пожар на складе Ozon в Подмосковье ликвидировали

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание на складе Ozon в подмосковной Истре, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"В 5.45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

В среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, более 1 тысячи сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

По данным пресс-службы МЧС РФ, спасателям удалось локализовать возгорание на площади 55 тысяч кв. м. В результате происшествия в здании также обрушилась кровля на площади 22 тысячи кв. м.

В пресс-службе "скорой помощи" Московской области сообщили, что всего "пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, а девять - амбулаторно".

В свою очередь пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начата проверка.