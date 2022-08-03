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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Кровля рухнула на площади 22 тыс. кв м на горящем складе Ozon в Подмосковье

Кровля рухнула на площади 22 тыс. кв м на горящем складе Ozon в Подмосковье
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Кровля здания обрушилась на площади свыше 20 тысяч квадратных метров в результате пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, увеличилась и площадь возгорания, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Кровля здания обрушилась на площади 22 тыс. кв метров. Площадь пожара превысила 55 тыс. кв м", - отметили там.

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В среду огонь охватил склад Ozon в Истре, сообщалось, что более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. По данным пресс-службы скорой помощи Московской области, всего пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы.

Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС.

Пресс-служба интернет-магазина Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Подмосковье Истра Ozon
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