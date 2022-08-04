Продажи легковых машин и LCV в России в июле упали на 74,9%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV на российском рынке в июле сократились в годовом измерении на 74,9%, до 31 412 машин, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Рост российского авторынка в июле по сравнению с июнем составил 16,8%.

За 7 месяцев 2022 года в России всего продано 368,85 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 60,5% меньше, чем годом ранее.

Статистика продаж АЕБ за июль не включает данные о поквартально отчитывающихся BMW и Mercedes-Benz. В нее также не входят данные продаж китайской Chery. Кроме того, с апреля текущего года свою статистику ассоциации не предоставляют бренды группы GM (Chevrolet и Cadillac).

Лидером российского авторынка остается "АвтоВАЗ", перезапустивший производство и продажи Lada Granta и Lada Niva в упрощенных версиях. В июле компания увеличила продажи на российском рынке по сравнению с июнем текущего года в 1,4 раза (на 37,9%), до 10 323 автомобилей. В годовом выражении реализация Lada в России в июле упала в 3,1 раза (на 68%).

На фоне продолжающегося падения продаж иностранных марок, свернувши деятельность в России после начала военной операции на территории Украины, доля "АвтоВАЗа" в июле выросла на 7,7 п.п., до 31,8%.

По итогам 7 месяцев "АвтоВАЗ" продал на внутреннем рынке 85 037 автомобилей, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля компании составила 23,1% (-1,8 п.п.)