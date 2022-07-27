Выпуск легковых машин в России упал в 2,6 раза в I полугодии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В России в I полугодии производство легковых автомобилей упало в 2,6 раза, до 281 тысячи штук; выпуск грузовиков за тот же период снизился на 17,7%, до 70,4 тысячи единиц, показали данные Росстата.

За июнь в стране было выпущено 13,4 тысячи легковых машин, что в 9,2 раза (на 89%) меньше, чем в июне прошлого года, но в 3,6 раза больше, чем в мае 2022 года.

Грузовиков в июне 2022 года было произведено 10,3 тысячи штук (-40% г/г и +36,5% к маю).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в июне был на уровне чуть более 1 тысячи штук (-23,5% г/г и +11,1% к маю). По итогам 6 месяцев он снизился до 5,8 тысячи единиц (-5,3%).

Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в июне упало в годовом измерении на 56,4%, до 13,2 тысячи единиц (+15,2% к маю). С начала года их было выпущено 138 тысяч штук (-15,8%).

Кузовов для автотранспортных средств за 6 месяцев в стране произвели 17,5 тысячи штук (-2,7%). Показателей их выпуска за прошлый месяц Росстат не приводит.

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства. Среди игроков легкового рынка, на которых приходится основной объем продаж новых автомобилей, на начало июня машины в РФ выпускали УАЗ и китайский Haval. К ним позже присоединился "АвтоВАЗ", перезапустивший в июне сборку Granta в упрощенной комплектации.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок новых легковых автомобилей и LCV в России в июне снизился в годовом выражении в 5,6 раза (на 82%), до 27 761 машин. По сравнению с маем продажи выросли на 14,4%. За январь-июнь в России было реализовано 370 228 автомобилей, что в 2,3 раза (на 56,9%) меньше, чем за аналогичный период 2021 года.