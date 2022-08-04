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Продажи "Соллерс Авто" в июле упали в 2,4 раза в годовом измерении

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Продажи российского автопроизводителя "Соллерс Авто" в июле 2022 года на внутреннем рынке снизились в годовом выражении в 2,4 раза (на 58,2%), до 1 955 единиц., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

К июню продажи группы выросли на 6,8%.

За июль компания продала в России 1788 "УАЗов" (-38% г/г и +6,8% к июню этого года) и 167 легких коммерческих грузовиков Ford Transit (-91% и -32,7% соответственно). Производство Ford Transit на заводе "Соллерс Форд" в Елабуге было прекращено в начале весны.

Доля рынка группы "Соллерс Авто" в июле составила 6% против 6,6% в июне 2022 года и 3,6% в июле 2021 года. Концерн входит в пятерку крупнейших игроков рынка на фоне продолжающегося падения продаж иностранных автоконцернов, прекративших производство и поставки в России. Завод УАЗ продолжает работу.

За 7 месяцев ПАО "Соллерс Авто" продало реализовало в России 16 584 автомобиля, что почти в 1,6 раза (на 36,6%) меньше, чем годом ранее. Доля компании составила 4,5% (+1,7 п.п.)

По данным АЕБ, всего в стране в июле продажи автомобилей и LCV сократились в годовом измерении на 74,9%, до 31 412 машин. За семь месяцев продажи сократились на 60,5%, до 368,85 тысячи штук.

Соллерс Авто АЕБ УАЗ Ford Transit Елабуга
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