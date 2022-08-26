Правительство утвердило правила для ПО на объектах критической инфраструктуры

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило требования к программному обеспечению), которое госорганы и госкомпании используют на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также правила согласования закупок иностранного софта и перехода на отечественное ПО, сообщила пресс-служба Минцифры.

В соответствии с принятым постановлением, на значимых объектах КИИ может использоваться только софт, включенный в реестр российского или евразийского ПО, а отдельные виды продуктов должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК России, рассказали в министерстве.

Кроме того, закупка иностранного ПО должна быть согласована отраслевым министерством, а если она превышает 100 млн рублей, то потребуется дополнительное согласование комиссии, которая будет сформирована при Минцифры.

Также министерствам необходимо утвердить отраслевые планы перехода на российское ПО на значимых объектах КИИ, на основе которых госкомпании должны будут сформировать индивидуальные планы перехода.

Как напоминают в Минцифры, постановление было подготовлено во исполнение указа президента "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ".