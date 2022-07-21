Минпромторг внес в реестр отечественного оборудования первый российский банкомат

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг включил в реестр отечественного оборудования первый российский банкомат с функцией рециркуляции наличных денег, разработанный московским предприятием САГА. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

Банкомат модели САГА С-200АТМ разрабатывался совместно с концерном "Автоматика", входящим в структуры "Ростеха", и впервые был представлен в августе прошлого года на форуме "Армия-2021".

"Включение в реестр российской продукции - необходимый элемент участия в госзакупках. Такие товары получают преференции при конкуренции с иностранной продукцией: госзакупщики обязаны приобретать отечественные товары при их наличии", - сказал через пресс-службу Минпромторга руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, аппарат сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении, что даст возможность финансовым учреждениям снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Софт, используемый в новых аппаратах, сертифицирован всеми процессинговыми центрами страны. Это позволяет оперативно обновлять программное обеспечение устройств, предотвращать утечки информации, обеспечить защиту от поддельных банкнот, а также быстро перестраиваться в случае появления новых денежных купюр, сообщил генеральный директор САГА Технологии Андрей Жолобов.

"Кроме того, те импортные комплектующие, которые нами закупаются, поставляются дружественными государствами. Это дает возможность оперативно обслуживать наше оборудование и повышать качество сервиса", - добавил Жолобов.

Старт продаж планируется объявить в октябре 2022 года. При этом уже заключены соглашения о стратегическом сотрудничестве и предпродажные договоры с семью кредитными организациями, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Предприятие сможет выпускать более 25 тысяч таких банкоматов в год. В марте вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков оценивал потребность России в банкоматах примерно в 20 тысяч штук в год. Таким образом, выпуск новых аппаратов сможет полностью закрыть потребности российского рынка. При этом, согласно постановлению правительства, уже в 2022 году доля российских банкоматов для банков с госучастием должна составлять 20%.

В марте крупные зарубежные производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR приостановили поставки и сервисное обслуживание оборудования на территории РФ в связи с ситуацией на Украине. Эти производители пользовались популярностью в России, банкоматы сети некоторых кредитных организаций состояли преимущественно из устройств Diebold Nixdorf и NCR. После их ухода из России банки увеличили закупки банкоматов китайского производства, а российские поставщики переключили свои логистические цепочки на страны Азии. Благодаря принятым мерам и наличию запасов деталей и оборудования у большинства крупных банков дефицита на горизонте примерно 9 месяцев не ожидалось.

САГА Технологии - российский производитель и вендор высокотехнологичного оборудования и IT-решений в области систем самообслуживания. Компания выпускает банкоматы, платежные и информационные терминалы, кассы самообслуживания, а также разрабатывает программное обеспечение для платежных систем и программно-аппаратные решения для транспортной инфраструктуры. Предприятие основано в 2006 году, имеет производственные площади в Москве и Московской области.