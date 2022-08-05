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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Allianz получила убыток в 400 млн евро от продажи доли в российском бизнесе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая страховая компания Европы Allianz Group зафиксировала убыток в 400 млн евро после продажи "Интерхолдингу" (владелец "Зетта-Страхования") своего контрольного пакета в российском бизнесе в размере 50% плюс одна акция, говорится в отчете Allianz.

По итогам сделки Allianz будет принадлежать 49,9% доли в объединенной компании.

Сделку по продаже пакета компания планирует завершить в третьем квартале 2022 года. Allianz также отмечает, что ее дочерние страховые компании в России и на Украине составляют менее 0,3% от операционной прибыли всей группы.

Владельцем ООО "Интерхолдинг", по данным на 2019 год, являлся председатель совета директоров ИК "Олма" Олег Ячник.

Чистая прибыль немецкой компании в первом полугодии 2022 года сократилась вдвое - до 2,4 млрд евро, по сравнению с 5 млрд за аналогичный период прошлого года.

Группа Allianz представлена в Росии двумя компаниями - АО "Альянс" и ООО "Альянс Жизнь". По общим сборам АО СК "Альянс", по данным Банка России, заняло 43-е место в рэнкинге российских страховщиков за 2021 год. Общий объем премий по сравнению с 2020 годом снизился на 8% и составил почти 4 млрд рублей. Выплаты выросли на 45,6% - до 1,7 млрд рублей. Общая рыночная доля компании в 2021 году составила 0,25%, в 2020 году - 0,3%.

ООО СК "Альянс Жизнь" по общим сборам российских страховщиков за 2021 год заняло 19-е место в рэнкинге. Премии выросли на 12,3% - до 17 млрд рублей, по сравнению с 2020 годом. Выплаты увеличились на 32,4% - до 9,6 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рыночная доля компании в 2021 г. составила 0,9%, годом ранее - 1%. В группе страховщиков жизни компания заняла 13-е место по итогам 2021 года. Премии по страхованию жизни выросли на 15,4% - до 6,5 млрд руб., по сравнению с 2020 годом. Выплаты по страхованию жизни составили 2,2 млрд руб., увеличившись на 38,1%.

ООО "Зетта Страхование" - универсальная страховая компания (ранее ООО СК "Цюрих"), существует на российском рынке с 1993 года. Под брендом "Зетта Страхование" компания работает в России с февраля 2015 года.

По итогам 2021 года ООО "Зетта Страхование" заняло 26-е место в общем рэнкинге российских страховщиков по показателю страховых сборов. Премии компании в прошлом году увеличились на 19,7% по сравнению с 2020 годом и составили 8,8 млрд руб. Одновременно выплаты выросли на 14,9% - до 3,8 млрд руб. Общий уровень выплат по итогам 2021 года достиг 42,6%, по итогам 2020 года показатель был на уровне - 44,4%.

Общая рыночная доля компании в 2021 году составила 0,5%, в 2020 году - также 0,5%.

Структура страхового портфеля СК "Зетта Страхование" по итогам 2021 года сложилась следующим образом: доля сборов по договорам автокаско составила 37,1%, доля сборов по договорам ОСАГО - 30,9%, по страхованию от несчастных случаев - 7,9%, по страхованию имущества физлиц - 7,8%, по добровольному страхованию гражданской ответственности - 4,7%, по страхованию финансовых рисков - 3,6%, по добровольному медицинскому страхованию - 3,0%, по страхованию имущества юрлиц - 3,4%.

Allianz SE - крупнейшая международная страховая компания (штаб-квартира в Мюнхене), входит в список системно значимых для мировой экономики. В 2021 году компания занимала 38-е место в Fortune Global 500. Доход страховщика по итогам 2021 года составил 148,5 млрд евро. Группа вышла на российский рынок в 1990 году, с 2012 года работает в России под единым глобальным брендом Allianz.

Allianz Германия Интерхолдинг Зета-Страхование Банк Россиси Цюрих Мюнхен
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