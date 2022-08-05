Источник сообщил, что согласование параметров нового бюджетного правила продолжается

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Обсуждение обновленной конструкции бюджетного правила, проект которой Минфин внес в правительство в середине июля, пока не закончено, сообщил "Интерфаксу" федеральный чиновник, знакомый с ходом дискуссий.

"Работа над бюджетным правилом продолжается. До конца параметры еще не согласованы", - сказал он, отвечая на вопрос, согласовано ли бюджетное правило в представленном Минфином варианте.

О том, что работа над новой конфигурацией бюджетного правила (действие "старой" сейчас приостановлено) находится в активной фазе, рассказал на съезде РСПП 29 июня глава Минфина Антон Силуанов. Он сообщил, что на курс рубля в условиях его избыточного укрепления Минфин предлагает влиять посредством нового правила, при этом интервенции осуществлять через валюты "дружественных" стран.

Затем вопрос обсуждался на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 5 июля. По итогам заседания Минфину было поручено к 13 июля внести в правительство "предложения по корректировке бюджетных правил, "включая формулу расчетов и определения объемов доходной и расходной частей федерального бюджета, а также предполагаемые объемы расходов на проведение валютных интервенций".

После того, как Минфин внес эти предложения, публичных комментариев по бюджетному правилу не было. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам совета директоров ЦБ 22 июля, что обсуждение идет, но до официального объявления Минфина параметры нового правила раскрывать было бы неверно.

Версия бюджетного правила, контуры которой Силуанов обозначил в выступлении на съезде РСПП в конце июня, не устраивала Минэкономразвития.

"Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожалению, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить бюджетные расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать этим дополнительным спросом курс", - говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его мнению, реализация такого предложения скорее ухудшит ситуацию в экономике. "В рамках той конструкции, которую сейчас коллеги предлагают, боюсь, мы скорее ухудшим ситуацию, потому что в условиях недостатка спроса сокращение бюджетных расходов только еще более негативно повлияет на экономику", - говорил министр.