Маркировку пива в РФ решили начать с апреля 2023 года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), Ассоциация производителей пива, объединяющая крупнейшие пивоваренные компании России Heineken, AB InBev Efes и "Балтика", договорились начать цифровую маркировку пивной продукции с 1 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба ЦРПТ.

С 1 апреля 2023 года будет запущена маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года - в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года - в алюминиевых банках, сообщил оператор маркировки со ссылкой на протокол совещания по вопросу сроков введения маркировки средствами идентификации пивной продукции.

"Минпромторг последовательно выступает за развитие цифровой маркировки на комфортных для бизнеса условиях. В диалоге с лидерами рынка удалось выработать единый подход к включению пива в систему маркировки и начать выпуск пивной продукции с Data Matrix кодами с 1 апреля 2023 года", - прокомментировала директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева. По ее словам, "для безболезненного внедрения" маркировки данный процесс "разделен на три этапа, это решение позволит значительно снизить нагрузку на отрасль".

"Это компромиссное решение, которое устраивает пивоваренную отрасль. Озвученные сроки внедрения маркировки мы считаем реальными, продолжаем готовиться и ищем наилучшие технические решения", - приводятся в сообщении слова президента Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. Он также отметил, что "стороны выработали консолидированную позицию о едином подходе по внедрению маркировки для всей пивоваренной отрасли вне зависимости от размера производителей".

Как сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, оператор взял на себя обязательство обеспечить производителей пива необходимым оборудованием за свой счет и на условиях беспроцентной рассрочки. "Это снимет все риски, которые могли бы быть. В ходе эксперимента, который начался 1 апреля 2021 года, удалось протестировать нанесение на все основные форм-факторы без снижения производительности линий. Уверен, к обозначенным срокам компании смогут отладить все процессы", - цитируются слова Дубина.