AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива

Бутылки в цехе розлива и упаковки пивоваренного завода AB InBev Efes в Казани Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая в России пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. Об этом говорится в ее пресс-релизе.

"Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции, - объяснила компания. - Теперь локализованные бренды производятся на заводах компании в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове".

Директор компании по маркетингу Ольга Гавриленко назвала бренды Spaten, Franziskaner, Leffe одними из самых востребованных в России.

"Локализовав их производство, мы смогли сохранить широкую представленность продукции во всех каналах продаж, обеспечив при этом доступные цены и качество", - сказала она.

Идентичность органолептических и физико-химических показателей локализованных и импортных брендов подтвердили в Федеральном научном центре пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН и в Мюнхенском техническом университете, где был проведен сравнительный анализ, заверила компания.

Помимо локализации импортных брендов, AB InBev Efes также продолжает стратегию диверсификации портфеля.

В апреле из-за геополитики бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) решил продать свою неконтролирующую долю в совместном предприятии AB InBev Efes, которое объединяет активы AB InBev и турецкой Anadolu Efes в РФ и на Украине. AB InBev ведет переговоры с Anadolu Efes о выкупе доли, сообщала бельгийская компания.

"Действительно, акционеры Anadolu Efes и AB InBev вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes. Мы не комментируем переговоры акционеров. Наша операционная деятельность в России продолжается в прежнем режиме", - сообщали "Интерфаксу" в компании.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

В 2019 году AB InBev Efes стал лидером на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. Среди брендов компании - Spaten, Stella Artois, Hoegaarden, "Клинское", "Старый мельник из бочонка" и др.

У AB InBev Efes 11 пивоваренных заводов в России. На территории Украины у компании три пивоваренных завода.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "АБ ИнБев Эфес" в 2021 году выросла на 11,1%, до 85,38 млрд рублей, чистая прибыль - в 2,3 раза, до 5,04 млрд рублей.