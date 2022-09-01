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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:50

ВТБ банк решил продолжить свои операции в Казахстане

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ банк решил продолжить свои операции на рынке Казахстана, сообщила журналистам председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

"Несмотря на то, что он (ВТБ банк - ИФ) тоже включен в санкционный список, он продолжает операции в национальной валюте, эти операции не запрещены, по тем ограничениям, которые были введены со стороны стран, которые вводили санкции", - сказала она.

По ее словам, банк продолжает работать и был "докапитализирован дополнительно на 5 млрд рублей, поэтому мы как регулятор отслеживаем, чтобы банк исполнял полностью все необходимые нормативы",.

Ранее сообщалось о планах ВТБ докапитализировать свой дочерний казахстанский банк. "Полученные средства банк направит на увеличение собственного капитала, что будет способствовать выполнению им необходимых нормативов и дальнейшему развитию своей деятельности в стране", - отмечал ВТБ (Казахстан).

Российский ВТБ, который в марте попал под блокирующие санкции США, как сообщалось, вел поиск инвестора для казахстанкой "дочки ". Глава ВТБ Андрей Костин недавно заявил о планах группы сохранить банковский бизнес в республике. "(В Казахстане и ряде других стран - ИФ) мы остаемся и продвигаем вопрос взаимодействия с национальными банками, с местными банками, для того чтобы быть ключевым банком по расчетам в двухсторонней торговле в национальных валютах. Видим перспективы для своего бизнеса в этих странах", - заявил он.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 июля 2022 года "дочка" ВТБ занимала 17-е место по объему активов среди 22 банков страны.

Казахстан ВТБ Мадина Абылкасымова Андрей Костин
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