Володин оценил в 77,6% процент оставшихся в России иностранных компаний

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - По информации спикера Госдумы Вячеслава Володина, в России остались и не стали закрывать местный бизнес 77,6% иностранных компаний. Он привел эти данные в Telegram.

"Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России", - написал он.

Он подчеркнул, что санкции Запада привели к росту цен за рубежом, инфляции и дефициту энергоресурсов.

По его сведениям, иностранные компании "неохотно уходят с российского рынка: это несет для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться".