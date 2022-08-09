Рубль дорожает к доллару и евро на тонком рынке из-за сезона отпусков

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Во вторник утром на "Мосбирже" рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов на тонком рынке со сниженными объемами торгов из-за сезона отпусков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,65 - 60,9 рубля/$1. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 3,75 копейки, до 60,7175 рубля. Евро подешевел на 26,75 копейки, до 61,9325 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 14,1 копейки к уровню закрытия 8 августа, до 61,26 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,11 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 77,1 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов на тонком рынке со сниженными объемами торгов из-за сезона отпусков. Ключевым событием для всех рынков на этой неделе станут данные об инфляции в США, которые будут опубликованы в 15:30 по Москве 10 августа. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что рост потребительских цен в июле замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее.

Банк России конкретизировал планы по введению дифференцированных надбавок к коэффициентам риска для валютных активов банков. Регулятор 8 августавыложил на своем сайте проект указания "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года № 5782-У".

Как и обещал ЦБ, надбавки в отношении кредитов и займов юрлицам в валюте, а также вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в валюте, планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны). Кроме того, надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств (экспортер или неэкспортер).

ЦБ сможет определять максимальные значения платы, взимаемой российскими банками со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении этих кредитных организаций санкций.

Такое право предоставлено совету директоров Банка России указом президента № 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями". Документ был накануне опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу с этого момента.

Российские банки, в соответствии с указом, в случае попадания под санкции и приостановки из-за этого иностранными кредитными организациями выплат по вкладам и счетам смогут ввести аналогичную меру по вкладам и счетам юрлиц (в том числе банков) и индивидуальных предпринимателей в той же валюте.

Цены на нефть немного снижаются в ходе утренних торгов во вторник после роста днем ранее. К 10:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,61%, до $96,06 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,63%, до $90,19 за баррель.

Рынок, вероятнее всего, в ходе основных торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти, заявили аналитики ANZ.

Кроме того, инвесторы обеспокоены ситуацией со стороны спроса. Несмотря на то, что спрос на нефть в Китае начал повышаться, импорт энергоресурса в страну по-прежнему остается на низких уровнях из-за сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавируса, говорится также в рыночном комментарии ANZ.

Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся минимальным за четыре года, но на 9,5% меньше, чем в июле 2021 года, показали в понедельник данные китайской таможни.