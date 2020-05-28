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News Corp. прекратит печатать более 100 газет в Австралии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Медиакорпорация News Corp. перестанет печатать более сотни газет в Австралии, 36 из них закроются полностью и насовсем, а остальные с 29 июня перейдут в цифровой формат. Об этом сотрудникам сообщил глава австралийского подразделения компании Майкл Миллер.

Экономический кризис

Он подтвердил, что это приведет к увольнениям.

"Несмотря на то, что аудитория цифровых изданий News Corp. выросла более чем на 60%, поскольку жители Австралии обратились к источникам информации, пользующимся доверием, в разгар недавней самоизоляции в связи с COVID-19 падение расходов на печатную рекламу, которые обеспечивают большую часть наших доходов, ускорилось", - говорится в обращении Миллера.

По его словам, пересмотр портфолио подразделения показал, что пропал смысл сохранять многие печатные издания, которые пострадали и от коронавируса, и от того, что интернет-СМИ, используя их информацию, за это не платят.

К примеру, будут закрыты мельбурнская Progress Leader и Rouse Hill Times, которая выходит в Новом Южном Уэльсе, а в онлайн перейдут сиднейские Manly Daily, Parramatta Advertiser и Inner West Courier.

Более 375 журналистов, преимущественно из Квинсленда, продолжат освещать региональные и районные новости, сказал Миллер, но не уточнил, сколько человек будут уволения. По оценкам The Sydney Morning Herald и The Age, из-за реструктуризации компании работу могут потерять от 500 до 1000 человек.

Ранее в мае News Corp., которая, в частности, выпускает газеты The Australian, The Daily Telegraph и The Herald Sun, отчиталась о падении выручки на 7,8% в третьем финансовом квартале на фоне слабых показателей в Великобритании и Австралии.

News Corp Австралия Майкл Миллер Сидней Мельбурн коронавирус

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