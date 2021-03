Facebook получил право на три года публиковать новости News Corp в Австралии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Facebook и News Corp. Руперта Мердока заключили на три года соглашение, по которому соцсеть получает права публиковать в Австралии новостные материалы ключевых СМИ медиакомпании в регионе, в том числе газеты The Australian, The Daily Telegraph, the Herald Sun и видеоматериалы Sky News Australia.

News Corp Australia отметила, что речь идет о многомиллионной сделке, но ее точная цена не названа, пишет Sydney Morning Herald. Источник газеты утверждают, что Facebook будет платить News Corp за использование ее контента в своих проектах Facebook News и Facebook Watch. По данным ВВС News, соглашение намного шире и затрагивает любые публикации СМИ News Corp в соцсети.

Гендиректор News Corp Роберт Томсон назвал договоренность с Facebook "поворотным моментом в трансформации условий торговли для журналистики" и выразил уверенность, что она значительно повлияет на бизнес компании в Австралии.

Соглашению предшествовали недели напряженных переговоров.

В последние годы австралийские СМИ, как и СМИ во всем мире, теряли выручку из-за того, что рекламодатели стали охотнее сотрудничать с крупными интернет-площадками, такими как Facebook и Google, напоминает ВВС News.

В 2021 году власти Австралии приняли закон, по которому глобальные интернет-гиганты должны будут платить изданиям за публикацию их материалов на своих платформах. Протестуя против этого, Facebook еще до принятия закона в феврале на пять дней заблокировал новости австралийских СМИ, не давая пользователям выкладывать ссылки на публикации или просматривать местные и международные новости в соцсети. В других странах публикация и распространение материалов австралийских СМИ также была ограничена.

После переговоров Facebook снял все ограничения на новости из Австралии, а власти страны внесли поправки в закон.

Медиаимперия Руперта Мердока начиналась в Австралии, отмечает ВВС. News Corp Australia контролирует примерно 70% рынка периодики в Австралии, ей принадлежат The Australian, The Daily Telegraph, The Herald Sun, портал news.com.au и телеканал Sky News Australia.

По сведениям The Sydney Morning Herald, владелец этого издания и газеты The Age - медиакомпания Nine - уже тоже подписала с Facebook соглашение о намерениях об условиях использования своего контента.