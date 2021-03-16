Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 217 175+341 972

Facebook получил право на три года публиковать новости News Corp в Австралии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Facebook и News Corp. Руперта Мердока заключили на три года соглашение, по которому соцсеть получает права публиковать в Австралии новостные материалы ключевых СМИ медиакомпании в регионе, в том числе газеты The Australian, The Daily Telegraph, the Herald Sun и видеоматериалы Sky News Australia.

News Corp Australia отметила, что речь идет о многомиллионной сделке, но ее точная цена не названа, пишет Sydney Morning Herald. Источник газеты утверждают, что Facebook будет платить News Corp за использование ее контента в своих проектах Facebook News и Facebook Watch. По данным ВВС News, соглашение намного шире и затрагивает любые публикации СМИ News Corp в соцсети.

Гендиректор News Corp Роберт Томсон назвал договоренность с Facebook "поворотным моментом в трансформации условий торговли для журналистики" и выразил уверенность, что она значительно повлияет на бизнес компании в Австралии.

Соглашению предшествовали недели напряженных переговоров.

В последние годы австралийские СМИ, как и СМИ во всем мире, теряли выручку из-за того, что рекламодатели стали охотнее сотрудничать с крупными интернет-площадками, такими как Facebook и Google, напоминает ВВС News.

В 2021 году власти Австралии приняли закон, по которому глобальные интернет-гиганты должны будут платить изданиям за публикацию их материалов на своих платформах. Протестуя против этого, Facebook еще до принятия закона в феврале на пять дней заблокировал новости австралийских СМИ, не давая пользователям выкладывать ссылки на публикации или просматривать местные и международные новости в соцсети. В других странах публикация и распространение материалов австралийских СМИ также была ограничена.

После переговоров Facebook снял все ограничения на новости из Австралии, а власти страны внесли поправки в закон.

Медиаимперия Руперта Мердока начиналась в Австралии, отмечает ВВС. News Corp Australia контролирует примерно 70% рынка периодики в Австралии, ей принадлежат The Australian, The Daily Telegraph, The Herald Sun, портал news.com.au и телеканал Sky News Australia.

По сведениям The Sydney Morning Herald, владелец этого издания и газеты The Age - медиакомпания Nine - уже тоже подписала с Facebook соглашение о намерениях об условиях использования своего контента.

News Corp Australia Facebook США Руперт Мердок Австралия Google

Новости по теме

Новости

В Белоруссии создадут совместный с РФ центр подготовки ВВС и войск ПВО

Что случилось этой ночью: вторник, 16 марта

Пандемия коронавируса

Австралия продолжит использовать вакцину AstraZeneca

Пандемия коронавируса

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Обобщение

Страны ЕС приостанавливают использование вакцины AstraZeneca. Обобщение

Почти 140 демонстрантов погибли в ходе протестов в Мьянме

Испания на 15 дней отказалась от применения вакцины AstraZeneca

ЕК начала разбирательство из-за нарушения Лондоном соглашения о Brexit

В Ватикане отказались благословить однополые союзы

Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca

Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');