Калининград уже выбрал квоты по части транзитных грузов через Литву

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Калининградская область исчерпала квоты на некоторые виды подсанкционных товаров, транзит которых разрешила Литва, сообщил в Валдайском клубе губернатор региона Антон Алиханов.

"На сегодня мы исчерпали часть номенклатуры грузов, которые мы могли доставлять по железной дороге в Калининград. Мы выбрали квоты по объему некоторых грузов, что были рассчитаны Литвой исходя из перевозок за последние три года. Так в эти квоты Литва включила перевозки подсанкционных грузов автомобильным транспортом, что составляет по году примерно 500 тысяч тонн в обе стороны", - сказал он.

По его словам, в частности, уже невозможен транзит в регион цемента из Белоруссии. В прошлые годы его поставки в область составляли примерно 180-200 тысяч тонн ежегодно. Его доставка в регион морским путем через Усть-Лугу заметно повысит стоимость этого строительного материала, что сказывается на экономике.

Губернатор напомнил, что сейчас развивается перевозка грузов морем по на линии Усть-Луга - Балтийск. Если в начале года на ней работало лишь два железнодорожных парома, то сегодня паромов три, а всего судов - 8 единиц. В ближайшее время их станет 9, а в сентябре на линию встанет еще один паром.

Литва ввела с 17 июня ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками. В начале августа стало известно о вероятных скорых сложностях с оплатой транзита, поскольку сделать это можно только через Siauliu bankas, а этот банк с сентября решил прекратить принимать такие платежи.

9 августа Алиханов предложил открыть счет для оплаты транзита в Казначействе Литвы, если власти страны "не могут заставить литовские банки" принимать платежи от российской стороны.

МИД Литвы объяснил, что банки страны опасаются нарушить санкции Евросоюза, и предложил российской стороне самой искать способы оплаты транзита.