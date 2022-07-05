Фирму Ookla из США привлекли к ответственности за отказ локализовать данные россиян в РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы 12 июля рассмотрит протокол в отношении американской компании Ookla (владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest), которая привлечена к ответственности за отказ локализовать персональные данные россиян на территории РФ.

"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административном правонарушении, составленного Роскомнадзором в отношении Ookla LLC. Судебное заседание пройдет 12 июля в 12:30 мск", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Компания привлекается по ч.8 ст.13.11 ((Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей.

Компания Ookla является мировым лидером в области тестирования интернета и создателем популярнейшего сервиса Speedtest Intelligence, который предоставляет возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения. Тесты выполняются в браузере, либо на платформах Windows, Android, IOS, Apple TV, MacOS. По данным за 2021 год на Speedtest было проведено свыше 38 млрд тестов.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.