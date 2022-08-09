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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

OR Group допустила очередной техдефолт при выплате купона бондов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") сообщило, что допустило технический дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 002Р-02 на сумму 1,366 млн рублей.

Причиной неисполнения обязательств эмитент назвал отсутствие на своем расчетном счете достаточной суммы денег.

Первый дефолт OR Group объявила в январе по нерыночному выпуску облигаций БО-07. Затем до конца марта компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле-августе допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

Сейчас в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. С апреля у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

Владельцам облигацией OR Group ранее предложила рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций.

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 760 объектов в 308 городах России.

OR Group Обувь России Westfalika Мосбиржа
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