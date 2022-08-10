OR Group не исполнила обязательства по облигациям двух выпусков почти на 100 млн рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 8-й период по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации серии 001P-04 на 98,642 млн рублей, говорится в сообщениях компании.

Причиной этого компания назвала по-прежнему отсутствие денег на расчетном счете.

Первый дефолт OR Group объявила в январе по нерыночному выпуску облигаций БО-07. В апреле-августе компания допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

Сейчас в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. С апреля у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

Владельцам облигацией OR Group ранее предложила три варианта реструктуризации задолженности.

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 760 объектов в 308 городах России.