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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Профицит бюджета России в январе-мае составил 1,495 трлн рублей

Часть данных отчетности закрыли, чтобы снизить риск введения новых санкций

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительным данным, исполнен с профицитом 1 трлн 495,4 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина РФ.

При этом министерство сообщило о прекращении публикации ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций.

"Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчётности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций", - говорится в сообщении министерства.

Так, теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита. Также нет данных по Фонду национального благосостояния, однако эти сведения обычно публикуются отдельно до раскрытия информации об исполнении бюджета.

Доходы бюджета составили за пять месяцев 12 трлн 043,3 млрд рублей, или 48,1% к общему объему доходов на год; расходы - 10 трлн 547,95 млрд рублей, или 41,5% к бюджетной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-мае составили 5 трлн 658,06 млрд рублей (59,3% к показателям на год), ненефтегазовые - 6 трлн 385,28 млрд рублей (41,3%).

Первичный профицит бюджета за этот период был на уровне 2 трлн 046,9 млрд рублей.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-мае 8 трлн 348,026 млрд рублей, или 49,7% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 3 трлн 100,17 млрд рублей, или 49,8%, другие федеральные органы - 595,137 млрд рублей, или 29,6%.

Процентные расходы составили 551,5 млрд рублей, или 39,3%, непроцентные - 9 трлн 996,5 млрд рублей, или 44,8%.

Минфин РФ
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