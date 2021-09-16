Подписан договор о создании на Байконуре стартового комплекса для "Союзов-5"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и казахстанская Basis construction подписали договор о создании комплекса для пусков ракеты-носителя "Союз-5" на Байконуре, сообщил в твиттере гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Стороны приступают к реконструкции стартового и технического комплексов ракеты "Зенит" с целью их модернизации в рамках проекта "Байтерек" для новой коммерческой ракеты, создаваемой Ракетно-космическим центром "Прогресс". Начало летных испытаний запланировано на конец 2023 года", - добавил он.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получила название "Иртыш", ее головной разработчик - РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Она будет стартовать с "Байконура" в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.