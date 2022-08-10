Highland Gold в 2021 году увеличила EBITDA на 50%

Пропорционально выросли выручка и валовая прибыль, они составили $751 млн и $387,6 млн соответственно.

Помимо активов, уже давно принадлежащих Highland Gold (включая действующие рудники Многовершинный, Белая Гора, Ново-Широкинский, Кекура, Валунистый), результаты за 2021 год включают новые активы: Асачинское месторождение (принадлежало Trans-Siberian Gold), Аметистовое и Бараньевское ("Золото Камчатки"), а также рудники Дархан, Дарасун и ряд перспективных проектов.

Покупка активов

Стоимость приобретения "Золота Камчатки" составила $165 млн, говорится в отчете Highland Gold. Сделка состоялась в сентябре 2021 года и была профинансирована из кредитной линии ВТБ.

Компанию Trans-Siberian структуры Свиблова купили летом 2021 года исходя из оценки 108,4 млн фунтов стерлингов (около $150 млн на тот момент). В ноябре, говорится в отчете, Highland Gold выкупила у Trans-Siberian компанию-оператора Асачинского за 101,7 млн евро ($113,5 млн) плюс долг $13,5 млн. Поскольку активы Асачи существенно превышали обязательства, Highland Gold отразила в отчете выгоду от покупки в размере $121,4 млн.

Приобретение Дархана и Дарасуна Highland Gold отразила в отчете в качестве вклада от акционера в размере $124,8 млн.

Долг

Общий долг Highland Gold, включая обязательства по лизингу, на конец 2021 года составил $1,58 млрд, за год он вырос почти в 5 раз. Чистый долг вырос более чем в 6 раз, до $1,46 млрд, его отношение к EBITDA, по подсчетам, подскочило до 3,42x с 0,83x на конец 2020 года (ковенанты по обязательствам Highland Gold предполагают отношение чистого долга к EBITDA до 5,75x, говорится в отчете).

В отчете не раскрываются цели привлечения дополнительного финансирования, однако из него следует, что Highland Gold в 2021 году предоставила крупную сумму ($1,25 млрд) связанным сторонам, в том числе компании Fortiana, через которую Свиблов в 2020 году покупал акции самой Highland Gold.

Основным кредитором Highland Gold является ВТБ, в общей сложности долг перед этим банком на конец 2021 года составлял $1,48 млрд, причем представлен он был векселями в евро со ставкой 3,75% и погашением в конце июля 2023 года. По ним заложены 100% самой компании и доли во всех российских "дочках".

В 2021 году ВТБ стал также крупнейшим покупателем драгметаллов Highland Gold (на него пришлось 68% выручки от продажи золота и серебра, или $457,6 млн). Также компания в 2021 году продавала драгметаллы Газпромбанку, Сбербанку и Промсвязьбанку, а концентраты - "Казцинку" и китайским потребителям.

Хедж

В 2021 году и с начала 2022 года Highland Gold заключила ряд хедж-контрактов. По подсчетам, на 2022 год законтрактовано 221,8 тыс. унций золота по цене свыше $1800 за унцию (для сравнения, вечерний бенчмарк цены золота во вторник составил около $1795 за унцию).

В июле 2021 года, говорится в отчете Highland Gold, она договорилась о поставках 130 тыс. унций с Многовершинного, Белой Горы и Валунистого по цене $1805 за акцию, в том числе контракты на 38 тыс. унций были исполнены в 2021 году, на 2022 год осталось 92 тыс. унций. В ноябре компания договорилась о поставках еще 100,35 тыс. унций с тех же активов по $1835 за унцию (в том числе 8,35 тыс. унций в 2021 году и 92 тыс. унций в 2022 году), а в январе-феврале текущего года - о поставках 232,8 тыс. унций (28,8 тыс. унций по $1816 и 9 тыс. унций по $1871 в 2022 году и 180 тыс. унций по $1817 и 15 тыс. унций по $1871 - в 2023-м).

В сентябре Highland Gold вместе с покупкой Аметистового также получила хедж-контракты на 19,2 тыс. унций (их детали не раскрываются).

Основные финпоказатели Highland Gold Mining, $ млн:

Показатель 2021 2020 Динамика Выручка 750,950 500,388 50% Себестоимость продаж (363,378) (241,480) 50% Валовая прибыль 387,572 258,908 50% Операционная прибыль 373,688 230,942 62% Налог на прибыль (50,900) (56,590) -10% Чистая прибыль 320,297 171,227 87% EBITDA 426,395 283,675 50% Рентабельность по EBITDA 57% 57% 0 п.п. Чистый приток денежных средств от операций 637,598 235,399 2,7x Capex 250,594 173,397 45% Общий долг, включая лизинг, на конец года 1 579,879 326,560 4,8x Денежные средства и эквиваленты на конец года 122,412 90,102 36% Чистый долг на конец года 1 457,467 236,458 6,2x Чистый долг/EBITDA на конец года 3,42x 0,83x 4,1x

По подсчетам Союза золотопромышленников России, структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота. Сама компания после смены собственника перестала раскрывать операционные и финансовые показатели.