Highland Gold в 2021 году увеличила EBITDA на 50%
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Группа Highland Gold Mining (HGM) Владислава Свиблова в 2021 году увеличила EBITDA на 50%, до $426,4 млн, следует из отчета компании по МСФО, с которым ознакомился "Интерфакс".
Пропорционально выросли выручка и валовая прибыль, они составили $751 млн и $387,6 млн соответственно.
Помимо активов, уже давно принадлежащих Highland Gold (включая действующие рудники Многовершинный, Белая Гора, Ново-Широкинский, Кекура, Валунистый), результаты за 2021 год включают новые активы: Асачинское месторождение (принадлежало Trans-Siberian Gold), Аметистовое и Бараньевское ("Золото Камчатки"), а также рудники Дархан, Дарасун и ряд перспективных проектов.
Покупка активов
Стоимость приобретения "Золота Камчатки" составила $165 млн, говорится в отчете Highland Gold. Сделка состоялась в сентябре 2021 года и была профинансирована из кредитной линии ВТБ.
Компанию Trans-Siberian структуры Свиблова купили летом 2021 года исходя из оценки 108,4 млн фунтов стерлингов (около $150 млн на тот момент). В ноябре, говорится в отчете, Highland Gold выкупила у Trans-Siberian компанию-оператора Асачинского за 101,7 млн евро ($113,5 млн) плюс долг $13,5 млн. Поскольку активы Асачи существенно превышали обязательства, Highland Gold отразила в отчете выгоду от покупки в размере $121,4 млн.
Приобретение Дархана и Дарасуна Highland Gold отразила в отчете в качестве вклада от акционера в размере $124,8 млн.
Долг
Общий долг Highland Gold, включая обязательства по лизингу, на конец 2021 года составил $1,58 млрд, за год он вырос почти в 5 раз. Чистый долг вырос более чем в 6 раз, до $1,46 млрд, его отношение к EBITDA, по подсчетам, подскочило до 3,42x с 0,83x на конец 2020 года (ковенанты по обязательствам Highland Gold предполагают отношение чистого долга к EBITDA до 5,75x, говорится в отчете).
В отчете не раскрываются цели привлечения дополнительного финансирования, однако из него следует, что Highland Gold в 2021 году предоставила крупную сумму ($1,25 млрд) связанным сторонам, в том числе компании Fortiana, через которую Свиблов в 2020 году покупал акции самой Highland Gold.
Основным кредитором Highland Gold является ВТБ, в общей сложности долг перед этим банком на конец 2021 года составлял $1,48 млрд, причем представлен он был векселями в евро со ставкой 3,75% и погашением в конце июля 2023 года. По ним заложены 100% самой компании и доли во всех российских "дочках".
В 2021 году ВТБ стал также крупнейшим покупателем драгметаллов Highland Gold (на него пришлось 68% выручки от продажи золота и серебра, или $457,6 млн). Также компания в 2021 году продавала драгметаллы Газпромбанку, Сбербанку и Промсвязьбанку, а концентраты - "Казцинку" и китайским потребителям.
ХеджВ 2021 году и с начала 2022 года Highland Gold заключила ряд хедж-контрактов. По подсчетам, на 2022 год законтрактовано 221,8 тыс. унций золота по цене свыше $1800 за унцию (для сравнения, вечерний бенчмарк цены золота во вторник составил около $1795 за унцию).
В июле 2021 года, говорится в отчете Highland Gold, она договорилась о поставках 130 тыс. унций с Многовершинного, Белой Горы и Валунистого по цене $1805 за акцию, в том числе контракты на 38 тыс. унций были исполнены в 2021 году, на 2022 год осталось 92 тыс. унций. В ноябре компания договорилась о поставках еще 100,35 тыс. унций с тех же активов по $1835 за унцию (в том числе 8,35 тыс. унций в 2021 году и 92 тыс. унций в 2022 году), а в январе-феврале текущего года - о поставках 232,8 тыс. унций (28,8 тыс. унций по $1816 и 9 тыс. унций по $1871 в 2022 году и 180 тыс. унций по $1817 и 15 тыс. унций по $1871 - в 2023-м).
В сентябре Highland Gold вместе с покупкой Аметистового также получила хедж-контракты на 19,2 тыс. унций (их детали не раскрываются).
Основные финпоказатели Highland Gold Mining, $ млн:
|Показатель
|2021
|2020
|Динамика
|Выручка
|750,950
|500,388
|50%
|Себестоимость продаж
|(363,378)
|(241,480)
|50%
|Валовая прибыль
|387,572
|258,908
|50%
|Операционная прибыль
|373,688
|230,942
|62%
|Налог на прибыль
|(50,900)
|(56,590)
|-10%
|Чистая прибыль
|320,297
|171,227
|87%
|EBITDA
|426,395
|283,675
|50%
|Рентабельность по EBITDA
|57%
|57%
|0 п.п.
|Чистый приток денежных средств от операций
|637,598
|235,399
|2,7x
|Capex
|250,594
|173,397
|45%
|Общий долг, включая лизинг, на конец года
|1 579,879
|326,560
|4,8x
|Денежные средства и эквиваленты на конец года
|122,412
|90,102
|36%
|Чистый долг на конец года
|1 457,467
|236,458
|6,2x
|Чистый долг/EBITDA на конец года
|3,42x
|0,83x
|4,1x
По подсчетам Союза золотопромышленников России, структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота. Сама компания после смены собственника перестала раскрывать операционные и финансовые показатели.