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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Акции "Распадской" упали на 5,3% на рекомендации СД не платить дивиденды за I полугодие

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Акции "Распадской" упали в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг на 5,3% (до 301,5 рубля за штуку) на сообщении о рекомендации совета директоров компании не платить дивиденды за I полугодие 2022 года.

Совет директоров ПАО "Распадская" не рекомендовал выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2022 года, что позволит обеспечить запас ликвидности в период нестабильной геополитической ситуации, говорится в сообщении угольной компании. "В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта, текущей геополитической ситуации и существующих ограничений, совет директоров не считает, что выплата дивидендов послужит лучшим интересам компании и ее акционеров", - отмечается в пресс-релизе.

Дивидендная политика "Распадской" предусматривает, что компания выплачивает дивиденды раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х. Чистый долг компании в первом полугодии составил отрицательные $114 млн против $21 млн годом ранее, EBITDA находилась на отметке $1,054 млрд.

"В сегодняшней ситуации совет директоров не считает, что выплата дивидендов послужит долгосрочным интересам компании и её акционеров, в связи с чем не рекомендовал выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Данное решение позволит обеспечить компании значительный запас ликвидности в период нестабильности", - сказал президент "Распадская угольной компании" Илья Широкоброд.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz, который владеет 93,24% акций компании.

Распадская
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