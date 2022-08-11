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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Налоги "Распадской" выросли за полугодие в 5 раз из-за повышенного НДПИ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Налоговые выплаты "Распадской" выросли в первом полугодии 2022 года в 5 раз, до $43 млн (с $8 млн годом ранее) за счет повышения НДПИ при добыче угля, сообщила компания.

"Налоги в I полугодии 2022 года существенно увеличились по отношению к первому полугодию 2021 года - на $35 млн, в основном за счёт роста налога на добычу полезных ископаемых из-за изменения методики расчета с января 2022 года", - говорится в сообщении.

Повышенный НДПИ вступил в силу с начала этого года: ставка для коксующегося угля находится на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal.

Изменение методики расчета НДПИ отразилось также на росте себестоимости концентрата (увеличилась на 73%), следует из сообщения.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz, который владеет 93,24% акций компании. Весной Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% Evraz) попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и ЕС.

Распадская НДПИ Evraz Роман Абрамович
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