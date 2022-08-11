Распадская в I полугодии нарастила чистую прибыль по МСФО в четыре раза - до $662 млн

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Распадская" в первом полугодии 2022 года нарастила чистую прибыль по МСФО в четыре раза, до $662 млн со скорректированных $161 млн годом ранее, говорится в отчете компании.

Консолидированная выручка увеличилась в 2,5 раза, до $1,689 млрд с $680 млн годом ранее.

Операционная прибыль повысилась в 3,7 раза, до $839 млн.

"Распадская" пересмотрела финансовую отчетность за первое полугодие 2021 года в связи с завершением распределения цены покупки при приобретении "Южкузбассугля".

Прибыль на акцию в прошлом полугодии составила $0,99 против $0,24 годом ранее.

Валовая прибыль компании составила $1,198 млрд по сравнению с $288 млн в первом полугодии 2021 года.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz, который владеет 93,24% акций компании.