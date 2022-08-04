"Распадская" полностью погасила банковскую задолженность

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Распадская" в мае-июле полностью погасило $400 млн банковской задолженности. Так, $308 млн долга было выплачено в мае-июне, говорится в презентации к полугодовой отчетности Evraz. Оставшиеся $92 млн банковской задолженности было выплачено в июле.

На конец 2021 года обязательства угольной компании перед банками выросли до $400 млн, в то время как в 2020 году "Распадская" не привлекала у банков кредиты, следует из годовой отчетности компании.

В апреле 2021 года "Распадская" получила кредиты на сумму $200 млн по договору со Сбербанком по ставке 3-месячного Libor + 2,8% и $200 млн по договору с Альфа-банком по ставке 3 месячного Libor + 2,85% со сроками погашения по графику с 2023 года по 2026 год.

"Распадская" обеспечивает около 70% потребностей Evraz (владеет около 93,4% компании) в угле. Угольная компания объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская".