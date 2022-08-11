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Акции "СПБ биржи" подешевели на 12,7% после нескольких дней роста

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Акции "СПБ биржи" подешевели на торгах на "Московской бирже" в четверг на 12,7% (до 165,8 рубля за штуку) в рамках коррекции после заметного роста в течение последних нескольких дней.

В начале торгов 11 августа акции "СПБ биржи" демонстрировали уверенный рост на 30,8% (до 248,6 рубля), причем повышение данных ценных бумаг наблюдалось 4-й день подряд на корпоративных новостях (накануне акции подорожали на 40,2%, во вторник - на 31,2%, в понедельник - на 17,1%). Однако к середине дня активность покупателей снизилась и на рынке активизировались продавцы, желающие зафиксировать прибыль от бурного роста предыдущих дней.

"СПБ биржа" с 10 августа возобновила проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 по московскому времени для 200 международных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30.

"Акции "СПБ биржи" растут в течение последних нескольких дней подряд на аномально высоких объемах. Триггером к ралли послужили новости о решении возобновить проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 по мск для 200 международных компаний. Безусловно это позитивная новость, ведь увеличение торговой сессии ведет к росту комиссионных доходов. Тем не менее, поведение участников торгов выглядит крайне оптимистично относительно туманных перспектив биржи. Катастрофическое падение цены на 90% после IPO, а также довольно низкая ликвидность бумаг сделали свое дело, позитивная новость моментально разогнала котировки, далее рост уже заинтересовал широкий круг спекулянтов. Ралли больше напоминает FOMO-эффект ("страх упущенной выгоды" - ИФ), а это означает, что фиксация прибыли не за горами. Среднесрочной и долгосрочной инвестиционной идеи в акциях "СПБ биржи" до снятия инфраструктурных и санкционных рисков, нет. Данную бумагу стоит рассматривать только с целью спекулятивной торговли с применением технического анализа", - считает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

СПБ биржа Москва США Алор Брокер Мосбиржа
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