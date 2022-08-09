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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Акции "СПБ биржи" дорожают второй день подряд на корпоративных новостях

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Акции "СПБ биржи" подорожали на торгах на "Московской бирже" во вторник на 25,3% (до 129,4 рубля за штуку), рост этих котировок происходит второй день подряд на корпоративных новостях. 8 августа акции биржи подорожали на 17,1%.

"СПБ биржа" в понедельник сообщила, что с 10 августа возобновит проведение основной торговой сессии по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" с 10:00 утра для 200 международных компаний.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 по Москве.

Гендиректор биржи Роман Горюнов в начале июня анонсировал возобновление утренних торгов "в ближайшие месяц-два".

Время торгов был сокращено в период высокой волатильности на российском рынке, когда был нарушен баланс спроса и предложения - было большое количество продавцов и мало покупателей, в этой ситуации локальное ценообразование не могло быть эффективным и могло привести к потерям участников рынка. Цены утром были бы нерелевантны, потому что большинство людей продают, а не покупают. Когда открывается международный рынок, он эту диспропорцию спроса и предложения нивелирует, когда же международной ликвидности нет, это может привести к искажению цен, и поэтому было решено таким образом защитить инвесторов от возможных неадекватных цен.

"Сейчас прошло время, и мы видим, что уже баланс спроса-предложения выравнивается, и в целом, наверное, уже можно постепенно переходить к стандартному времени торгов", - отмечал Горюнов.

СПБ биржа Москва США Роман Горюнов Мосбиржа
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