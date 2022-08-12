Китайская компания построит электростанцию в Афганистане

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайская госкомпания Yellow Reviver Engineering Consultancy построит электростанцию на месторождении газа в провинции Джаузджан в Афгганистане, сообщил Забиулла Муджахид, представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"Китайская компания, Министерство водных ресурсов и энергетики и Министерство горнодобывающей промышленности подписали соглашение о строительстве электростанции мощностью 300 МВт для разведки и разработки газового месторождения в Шебергане (административный центр провинции Джаузджан - ИФ)", - сообщил Муджахид.

Добычу газа в Шебергане возобновили в апреле 2020 года после 40-летнего перерыва. Министерство горнодобывающей и нефтяной промышленности тогда прогнозировало, что Афганистан сможет зарабатывать до $8,5 миллионов в год на добыче и поставках газа, найденного в Джаузджане, за счет разработки месторождения будут созданы сотни рабочих мест и газом будут обеспечены провинции Джаузджан и Балх.