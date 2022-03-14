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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Китай начал переговоры об освоении месторождений меди, нефти и газа в Афганистане

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Китай начал переговоры с представителями контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) о возможности разработки крупнейшего в стране месторождения меди Mes Aynak, сообщает Wall Street Journal.

Оно расположено в 40 км к юго-востоку от Кабула и является одним из самых значительных в мире по объему запасов металла среди неразрабатываемых месторождений, при этом выделяется высоким качеством руды.

Пекин также рассматривает возможность добычи полезных ископаемых в Амударьинской нефтегазоносной области, которая находится в северной части страны.

Начало переговоров относительно этих месторождений подтвердил посол КНР в Афганистане Ван Юй. Однако он сказал, что необходимы более выгодные условия для того, чтобы инвестиции окупились. "Очень важно, чтобы обе стороны получали разумную прибыль", - отметил он.

По информации газеты, переговоры в Афганистане также ведет Иран, который хочет получить доступ к крупному месторождению железной руды на западе страны.

Добывающие проекты в Афганистане были многие годы заморожены из-за войны, которая завершилась в августе прошлого года приходом к власти талибов. После этого страну были вынуждены покинуть западные, в том числе американские, компании.

"Остальной мир разрабатывал свои шахты и использовал их для развития своих стран, в то время как мы были вовлечены в войну в течение 43 лет, и, следовательно, наши ресурсы остались нетронутыми", - сказал изданию министр нефти и полезных ископаемых страны Шахабуддин Дилавар.

Афганистан является одной из беднейших стран в мире, однако здесь открыты месторождения золота, драгоценных камней, угля, нефти, газа, лития и редкоземельных минералов. Американские эксперты десять лет назад оценивали стоимость всех минеральных ресурсов страны в $1 трлн.

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