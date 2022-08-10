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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Китай задумался о закупках фруктов в Афганистане

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Представители Китая и "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация, руководит Афганистаном) обсудили в Кабуле возможности расширить сотрудничество. Как сообщил афганский МИД, переговоры провели спецпосланник МИД КНР Юэ Сяоюн и и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.

Китай рассматривает возможность закупки свежих фруктов и сухофруктов в Афганистане в дополнение к кедровым орехам, чтобы тем самым помочь национальной экономике Афганистана, сообщил на переговорах китайский дипломат.

Как сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи, Юэ Сяоюн также отметил, что его визит в Кабул направлен на выполнение достигнутых ранее договоренностей, добавив, что "новое афганское правительство смогло выполнить сложные и важные задачи за короткий период и что оно хорошо справилось со стихийными бедствиями и холодной зимой". Для него это вторая поездка в Кабул с августа 2021 года.

Афганистан Китай Талибан МИД Кабул
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