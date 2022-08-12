Мишустин предложил распространить действие "Пушкинской карты" на весь внутренний туризм

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предлагает распространить действие программы "Пушкинская карта" на все виды внутреннего туризма.

"Хочу обратить внимание на идею соединения возможностей экотуризма, глемпинга, других видов туризма с программой "Пушкинская карта", которая активно реализуется в стране и ею пользуются миллионы школьников и студентов", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

Он пояснил, что это позволит привлекать через механизм "Пушкинской карты" туристов в заповедные места, создавать там музеи и выставки, сделает более доступными все программы в области туризма.

Премьер призвал учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма.

"Хочу подчеркнуть: вырабатывая решения по развитию внутреннего туризма, вы всегда должны учитывать запросы людей, позицию предпринимателей и предложения отраслевых объединений, чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого замечательного сектора экономики с таким хорошим мультипликативным эффектом, который позволяет нам создавать рабочие места, радовать наших людей", - обратился Мишустин к участникам совещания.