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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

В Москве разработали экспресс-тесты для выявления оспы обезьян

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Компания "Имбиан Лаб", которая работает в особой экономической зоне "Технополис "Москва", разработала тест-системы для быстрого выявления вируса оспы обезьян и антител к нему, сообщил через пресс-службу руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Речь идет о тест-системах для выявления антигена вируса оспы обезьян в лабораторных условиях, а также об экспресс-тестах для определения как самого вируса, так и антител к инфекции. Овчинский уточнил, что тесты готовы к клиническим испытаниям, а после этого - к регистрации.

Компания-разработчик создала три тест-системы. Первая использует метод иммуноферментного анализа в лабораторных условиях за 40 минут, вторая - выявляет антиген вируса оспы обезьян на ранних стадиях заражения за 15-20 минут, третья - показывает наличие антител IgM и IgG, то есть иммунный ответ организма к вирусу, также в течение 15-20 минут, заявляют в мэрии.

Системы также способны выявить натуральную оспу, оспу коров и осповакцину. В качестве исследуемого образца будут использоваться: сыворотка, плазма или цельная кровь.

Компания "Имбиан Лаб" основана в 2019 году в новосибирском наукограде Кольцово. Предприятие специализируется на разработке и производстве тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний и патологических отклонений в состоянии здоровья человека. В 2022 году компания начала локализацию в ОЭЗ "Технополис "Москва".

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. 12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян; заболевший вернулся из Португалии. Он переболел легко, от него никто не заразился.

Москва Имбиан Лаб Технополис Москва Владислав Овчинский Кольцово Новосибирск
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