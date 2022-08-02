Первый россиянин, заразившийся оспой обезьян, выписан из больницы

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Первый и единственный россиянин, заболевший оспой обезьян, выписан из больницы, сообщил "Интерфаксу" источник в Роспотребнадзоре.

"На сегодняшний день он не представляет опасности для окружающих. Среди контактных лиц случаи оспы обезьян не выявлены. Возможность распространения заболевания предотвращена", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, выписан ли заболевший оспой обезьян россиянин.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что пациент выписан из больницы.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы жизни пациента не было. Тогда в ведомстве подчеркнули, что все контактные лица были своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

20 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период, дальнейшего распространения в России болезнь не получила.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.