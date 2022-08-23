Оспа обезьян выявлена у жителей уже всех штатов США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Заражение оспой обезьян выявлено у жителя американского штата Вайоминг, который оставался последним, где не было зарегистрировано этого заболевания, сообщает The Hill.

Департамент здравоохранения Вайоминга заявил, что сейчас его сотрудники проверяют всех людей, находившихся в близком контакте с заболевшим.

"Поскольку оспа обезьян у людей распространяется через близкий контакт, мы не думаем, что вирус представляет высокую опасность для большинства жителей Вайоминга", - приводит издание слова главного эпидемиолога штата Алексии Харрист.

Харрист отметила, что лучший способ избежать распространение вируса - вакцинироваться.

По состоянию на понедельник в США зафиксировали 15,4 тыс. заболеваний с большинством случаев в штате Нью-Йорк, где зарегистрировали около 3 тыс., за ним следуют штаты Калифорния, Флорида и Техас.