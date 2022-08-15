Brent подешевела до $93,3 за баррель

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают в понедельник на опасениях о замедлении роста китайской экономики и увеличении поставок нефти на мировой рынок.

К 14:30 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $4,86 (4,95%) - до $93,29 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $4,59 (4,98%) - до $87,5 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подешевела на $1,45, WTI - на $2,25.

Как стало известно 15 августа, рост розничных продаж и объемов промышленного производства в Китае в июле оказался слабее прогнозов аналитиков.

Объем розничных продаж увеличился на 2,7% в годовом выражении вместо ожидавшихся 5%, а темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце замедлились до 3,8% по сравнению с 3,9% в июне, хотя консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал подъем на 4,6%.

На прошлой неделе ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с - из-за некоторых региональных изменений. Прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.

Глава саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил на выходных, что там готовы увеличить добычу нефти до максимально возможных 12 млн баррелей в сутки, если правительство королевства выразит такое желание.