Brent торгуется у $94,8 за баррель

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают умеренно снижаться во вторник после падения днем ранее на слабой статистике из США и Китая, а также на перспективах возврата иранского топлива на мировой рынок.

К 14:16 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,29%) - до $94,82 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,02 (0,02%) - до $89,39 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 3,1%, WTI - на 2,9%.

15 августа Тегеран направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Ранее представитель иранского МИДа заявил, что основания для подписания соглашения, которое приведет к ослаблению санкций в отношении страны, могут появиться "в ближайшем будущем".

Также в понедельник стало известно, что спрос на нефть в КНР в июле упал почти на 10% в годовом выражении в связи с жесткими карантинными ограничениями, действующими в стране для сдерживания распространения COVID-19. Кроме того, отчеты о динамике розничных продаж и промышленного производства в КНР за прошлый месяц, также обнародованные 15 августа, оказались хуже прогнозов экспертов.

Индекс производственной активности Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в августе рухнул более чем на 40 пунктов, зафиксировав второе по масштабу падение в истории, и составил минус 31,3 пункта, что является худшим показателем с мая 2020 года.

Трейдеры начали продавать нефть, поскольку "верят, что спрос на нефть будет существенно снижаться, так как данные указывают на ослабление экономики США, крупнейшей в мире, и Китая", - отметил старший аналитик Ava Trade Наим Аслам.