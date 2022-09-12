Чукотка передаст авиакомпании "Аврора" 25% + 1 акцию "Чукотавиа"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Чукотка передаст 25% + 1 акцию принадлежащей региону авиакомпании "Чукотавиа" дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщила пресс-служба аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Такое соглашение АО "Аврора финанс" (100%-я "дочка" авиакомпании "Аврора") и власти региона подписали во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

"Мы подписали акционерное соглашение в отношении АО "Чукотавиа", за которым последует передача пакета 25% + 1 акция региональной авиакомпании Чукотского автономного округа. Таким образом, "Чукотавиа" юридически становится частью единой дальневосточной авиакомпании - группы "Аврора", и это в свою очередь позволит продолжить работу по интеграции маршрутных сетей авиакомпаний и переход к единым стандартам на основе стандартов авиакомпании "Аврора", - сказал гендиректор АО "Авиакомпания "Аврора" Константин Сухоребрик, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор Чукотки Роман Копин через пресс-службу отметил, что "Чукотавиа" рассматривает возможность пополнения собственного парка легкими многоцелевыми самолетами "Байкал" (ЛМС-901).

"Теперь управление "Чукотавиа" будет осуществляться совместно округом и "Авророй". Будем постепенно обновлять парк воздушных судов - уточняем потребности в самолетах "Байкал", возможности аэродромов в населенных пунктах округа, а также оснащенность световым и иным техническим оборудованием", - рассказал Копин.

В апреле 2022 года "Аврора" подписала акционерное соглашение с Камчатским краем в отношении АО "Камчатское авиапредприятие", напомнили в пресс-службе. Также продолжается подготовка акционерных соглашений с правительствами Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).

"Чукотавиа" эксплуатирует самолеты Ан-24, Ан-26Б, канадские DHC-6 и вертолеты Ми-8. По данным на сайте компании, в настоящее время 100% её акций принадлежит департаменту финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО.

Авиакомпания "Аврора" - бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) - Сахалинская область, по 5% - у десяти других регионов ДФО, менее 1% - у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".