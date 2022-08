Инвесткомпания Баффета увеличила доли в Apple, Occidental и Chevron

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. во втором квартале приобрела еще несколько миллионов акций Apple Inc. и удвоила объем инвестиций в нефтяной сектор, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы Berkshire для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Так, Berkshire приобрела 3,9 млн бумаг Apple, акции Apple составляют около 40% портфеля бумаг Berkshire. Доля инвесткомпании в Apple на конец июня составила $125 млрд.

Компания также увеличила долю в Amazon.com Inc. - на 533 тысяч акций, до 10,7 млн.

Berkshire приобрела 22 млн акций нефтекомпании Occidental Petroleum Corp. и 2,3 млн бумаг Chevron Corp., продолжив существенно вкладываться в американский нефтяной сектор. Доля Berkshire в Occidental увеличилась до 20,2%.

Berkshire также увеличила доли в финансовой Ally Financial Inc. и медиакомпании Paramount Global.

Наиболее существенные доли Berkshire на конец июня имела в Apple, Bank of America Corp., Coca-Cola Co., Chevron и American Express Co.. На эти акции приходится около 69% портфеля инвесткомпании, по данным для SEC.

Также за этот квартал Berkshire продала свои доли в телекоммуникационной Verizon Communications Inc. и фармацевтической Royalty Pharma PLC, сократила доли в автопроизводителе General Motors Co., банке U.S. Bancorp и сети супермаркетов Kroger Co. При этом компания не открыла новых позиций.

Как сообщалось, всего Berkshire приобрела акции на сумму $6,2 млрд во втором квартале. При этом кварталом ранее совокупный объем вложений составил $51 млрд.