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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Акционеры "Акрона" утвердили решение не платить дивиденды за 2022 год

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Акрона" на годовом собрании одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания.

Акционеры также избрали новый состав совета директоров. В совет вернулся директор НП "Российский институт директоров" Игорь Беликов, входивший в СД компании до середины 2016 года.

Аудитором отчетности по РСБУ выбрано ООО "Русаудит оценка и консалтинг", по МСФО - АО "Кэпт".

"Акрон" в последний раз объявлял дивиденды в феврале 2022 года - 240 рублей на акцию из нераспределенной прибыли. Из-за мер капитального контроля, введенных властями России в ответ на санкции, "Акрон" исполнил обязательство по выплате этих дивидендов лишь на 65%: акционеры получили 5,8 млрд рублей из общей суммы в 8,8 млрд рублей.

По итогам 2021 года "Акрон" также не выплачивал дивиденды.

Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор. Через люксембургскую Redbrick Investment S.a.r.l. он владеет 34,16% акций компании, через АО "АкронГрупп" - 10,9%.

Еще 49,77% акций "Акрона" находятся в доверительном управлении менеджмента компании: 16,04% акций - у АО "Деметра" (бенефициар - вице-президент по правовым вопросам "Акрона" Павел Вавилов), 17,68% - у АО "Позитив Инвестментс Энд Менеджмент" (бенефициар - вице-президент по внешнеэкономической деятельности "Акрона" Дмитрий Хабрат), 16,05% - у АО "Гринферт" (бенефициар - глава совета директоров компании Александр Попов).

Вячеслав Кантор Акрон Игорь Беликов
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