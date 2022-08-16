Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

МТС подала в JP Morgan уведомление о начале автоматической конвертации АДР

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" подало в банк-депозитарий JP Morgan (ООО КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл") уведомление о начале автоматической конвертации американских депозитарных расписок в обыкновенные акции, сообщил оператор.

"Дж.П. Морган Банк Интернешнл" является российским депозитарием, в котором открыт счет депо депозитарной программы МТС.

Уведомление направлено во исполнение закона 319-ФЗ от 14 июля 2022 года, который предусматривает возможность конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов без участия иностранного банка-депозитария. По закону такие расписки должны быть автоматически, без участия держателей, конвертированы в акции российских эмитентов.

Компания ожидает, что процесс автоматической расконвертации займет около трех недель.

Также МТС уведомила держателей расписок о возможности принудительной конвертации в акции. Для этого держателям до 11 октября 2022 года нужно обратиться "Дж.П. Морган Банк Интернешнл".

Процедура автоматической конвертации депозитарных расписок стартовала 15 августа. Российские эмитенты обязаны уведомить депозитарий о запуске такого процесса не позднее 19 августа 2022 года.

С 13 июля американские депозитарные расписки МТС прекратили обращение за рубежом.

Весной МТС получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ сохранить свою программу АДР на срок до 12 июля 2022 года включительно. Оно было выдано в рамках закона N 114-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ" (вступил в силу 27 апреля), который обязывает российские компании прекратить программы иностранных депозитарных расписок, кроме случаев, когда компания получила разрешение правкомиссии сохранить их.

9 июня МТС направила в банк-депозитарий JPMorgan Chase заявление о прекращении с 13 июля депозитарного соглашения в рамках АДР-программы.

В конце июня МТС опубликовала инструкцию о порядке конвертации АДР в обыкновенные акции. В ней говорится, что конвертация АДР в обыкновенные акции МТС завершится 13 января 2023 года. Право конвертировать расписки в акции получили лица, являющиеся держателями АДР вплоть до конца операционного дня 12 июля.

JP Morgan МТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На заправках в Абхазии начались перебои с топливом

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Индекс МосБиржи превысил 2200п впервые с начала августа

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Аналог приложения "Сбербанк онлайн" появился в AppStore

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });