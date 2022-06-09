МТС направила JPMorgan Chase заявление о прекращении программы АДР с 13 июля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" направило в банк-депозитарий JPMorgan Chase заявление о прекращении с 13 июля депозитарного соглашения в рамках программы АДР, говорится в сообщении компании.

В ближайшее время JPMorgan должен уведомить держателей депозитарных расписок о прекращении программы АДР МТС, уточнила компания.

В середине мая МТС получила разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ сохранить свою программу ADR на срок до 12 июля 2022 года включительно.

Оно было выдано в рамках закона № 114-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ" (вступил в силу 27 апреля), который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих DR. У эмитентов было пять рабочих дней – до 5 мая включительно – на подачу заявлений в Минфин РФ с просьбой сохранить листинг.

Американские депозитарные расписки МТС торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером MBT, обыкновенные акции - на Мосбирже под тикером MTSS. Соотношение составляет 1 АДР к 2 акциям.

Free float МТС составляет 42,2%. Он включает 16,74% акций ПАО "МТС" и ADR на 25,47% акций.

В начале апреля в финансовом отчете за 2021 год МТС указывала, что принятие закона о делистинге может оказать существенный негативный эффект на ликвидность и на рыночную цену американских депозитарных расписок и обыкновенных акций компании.