"Мосбиржа" планирует первую сделку с ЦФА до конца 2022 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" рассчитывает получить право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) до конца 2022 года и после этого провести первую сделку с ними, сообщил журналистам управляющий директор по стратегии и международному присутствию "Мосбиржи" Артем Железнов.

"Мы работаем сейчас над тем, чтобы попасть в реестр операторов информационных систем Банка России, которые имеют право выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) в России. Мы ожидаем, что мы будем включены в реестр ЦФА до конца года, потому что планируем уже в 2022 году провести первую сделку с ЦФА", - сказал он.

По его словам, также ведется работа по созданию своих платформ для проведения сделок с ЦФА.

"Этим интересуются наши клиенты - промышленные группы, которые являются нашими крупными клиентами на других рынках", - сказал Железнов.

ЦФА - это цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного АО, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске ЦФА.

Ключевое отличие ЦФА от цифровых валют - это то, что в отношении ЦФА всегда существует обязанное лицо, в отличие от цифровой валюты, где обязанного лица нет.

ЦФА как разновидность цифрового права является объектом гражданских прав и в этой связи выступает законным объектом гражданско-правовых сделок. ЦФА могут быть объектом сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой, их можно передать в залог. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа, то есть по аналогии с иностранной валютой в РФ купить и продать можно, а рассчитываться ими нельзя.

Купля-продажа, выпуск и учет ЦФА будут проводиться в рамках специальных информационных систем, которые сами по себе и их оператор должны соответствовать определенным требованиям, а их реестр должен вестись ЦБ РФ.

ЦФА и утилитарные цифровые права (УЦП) разрешается выпускать в рамках законов "О цифровых финансовых активах", "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" и в рамках "регуляторных песочниц", то есть закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.