"Трансконтейнер" выставил оферту миноритариям "Сахалинского пароходства"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" (актив группы "Дело"), купившее 58,51% ОАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП, SASCO), направило оферту на выкуп акций миноритарным акционерам пароходства, сообщила пресс-служба СахМП.

Компания предлагает выкупить пакеты других участников по цене 222 рубля за одну акцию. Срок принятия предложения - 70 дней, которые будут отсчитываться с 11 октября.

Уставный капитал СахМП составляет 934 611 рубль, он разделен на 18 692 220 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 копеек каждая. Исходя из предложенной цены, на выкуп акций может быть направлено 1,722 млрд рублей, а вся компания оценена в 4,15 млрд рублей.

В середине августа 2022 года "Трансконтейнер" стал владельцем 58,51% ОАО "Сахалинское морское пароходство". Сумму и другие подробности сделки в пресс-службе группы "Дело" не комментировали.

"Сахалинское морское пароходство" - один из крупнейших грузоперевозчиков на Дальнем Востоке. В составе флота SASCO имеется 13 морских судов - контейнеровозы, сухогрузы, паромы. Все суда имеют ледовый класс, находятся под техническим надзором Российского морского регистра судоходства и ходят под российским флагом. СахМП обеспечивает круглогодичные перевозки из портов Де-Кастри, Ванино и Советская гавань. Пароходство также обслуживает железнодорожно-паромную переправу между Сахалином (порт Холмск) и материком (порт Ванино, Хабаровский край), осуществляет перевозки грузов в каботажном и заграничном плавании.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет порядка 113 тысяч единиц вместимостью более 167 тысяч TEU, фитинговых платформ - более 42 тысяч единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России, оперирует 23 грузовыми судами, в том числе 13 судами ОАО "Сахалинское морское пароходство". Оператор принадлежит группе "Дело" (51% - у Сергея Шишкарева, 49% - у "Росатома").