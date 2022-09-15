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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Qiwi опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал 28 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Qiwi plc планирует 28 сентября опубликовать финансовую отчетность по МСФО за второй квартал 2022 года, сообщила группа.

При этом компания по-прежнему не будет проводить телефонную конференцию для аналитиков и инвесторов.

"Учитывая сохраняющийся уровень неопределенности и волатильность рынка, конференц-звонок и веб-трансляция для обсуждения результатов проводиться не будут", - предупредила группа.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 14,9 млн виртуальных кошельков и чуть больше 96 тысяч терминалов и точек приема платежей. Основным акционером группы является Сергей Солонин.

Qiwi Сергей Солонин
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