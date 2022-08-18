Путин заявил, что РФ поддержит судоверфь "Звезда" для постройки перевозящих СПГ танкеров

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Государство поддержит дальневосточную судоверфь "Звезда", чтобы она смогла обеспечить танкерами новый СПГ-проект "НОВАТЭКа", заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию судостроительной отрасли.

"Нам надо решать вопрос 2025-2026 года (...) Чем меньше танкеров, тем больше пойдет (дополнительно произведенных объемов СПГ - ИФ) на Запад (вместо Азиатско-Тихоокеанского региона - ИФ). Это совершенно неправильно и несет дополнительные риски. И поэтому мы должны выходить и завоевывать рынок там (в АТР - ИФ)", - сказал на совещании глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"Я понимаю сложности, о которых мы знаем, о которых сейчас было сказано (в открытом режиме прошла только часть совещания - ИФ)", - прокомментировал реплику Михельсона президент Владимир Путин, обращаясь к Андрею Шишкину, руководителю Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (на базе которого создается верфь "Звезда").

"Не пустые слова, что мы многое делаем, чтобы проект "Звезда" состоялся, в том числе это касается и пакета заказов. Нужно сделать все, правительство должно помочь "Звезде", чтобы по максимуму выполнить ожидания заказчика. Потому что если "НОВАТЭК" выполнит свои планы по созданию новой площадки по производству СПГ (речь про проект "Арктик СПГ 2" - ИФ), продукты надо возить, что же им делать?", - отметил президент.

"Поэтому прошу все усилия предпринять, чтобы проекты были реализованы, давайте подумаем, чем вам помочь дополнительно", - заключил Путин.