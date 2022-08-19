Глава Росатома попросил Путина поручить проработку строительства новой верфи в Кронштадте

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках совещания по развитию судостроения в четверг попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение ведомствам до декабря 2022 года проработать производственные, технологические и финансовые вопросы реализации проекта по строительству новой крупнотоннажной верфи в Кронштадте.

"Просили бы ваших поручений, скажем до декабря месяца, под руководством Дениса Валентиновича (Мантурова - ИФ) совместно с Минпромторгом, с ОСК, с Минфином проработать все вопросы производственно-технологической кооперации, проработать вопросы финансовой модели и сценарии финансирования данного проекта и, конечно же, консолидации заказа как госкорпорации по линии всех наших активностей, всех наших партнеров на СМП (Северный морской путь - ИФ), на международном пространстве, так и возможного дополнительного размещения в 2030-х годах заказов, которые возможны по линии министерства транспорта или по линии Минсельхоза", - сказал он, обращаясь к главе государства.

"Эксперты, которых мы привлекали, и наши специалисты, наши партнеры приходят к выводу о необходимости новой верфи крупнотоннажного судостроения, в том числе с историческими ограничениями Балтийского завода", - сообщил глава "Росатома" в ходе совещания.

"Наиболее оправданным, на наш взгляд, представляется вариант совместного проекта "Росатома" и ОСК в лице "Балтийского завода". Именно такой проект разработал "Центр технологий судостроения и судоремонта", государственный научный центр по судостроению. Это крупнотоннажная верфь с обработкой на максимуме до 300 тысяч тонн металла. Разделенный на несколько этапов проект. На первом этапе - модель распределенной верфи и крупноузловой сборки, специализирующий на судах с ядерно-энергетической установкой, судах ледового класса и плавучих атомных энергоблоках. Строительство возможно в три этапа. Амбициозная цель - первый этап крупноузловой сборки завершить за 38 месяцев", - описал предлагаемый проект Лихачев.

Первый этап, по мнению главы "Росатома", потребует финансирования по модели частно-государственного партнерства, на следующих двух этапах финансировать проект планируется за счет собственных и заемных средств с элементами льготного кредитования.

"Мы понимаем примерно финансовую потребность: первый этап, конечно, здесь необходимы элементы частно-государственного партнерства, мы отрабатываем такие схемы, мы отрабатывали такие схемы с Минфином на других направлениях. И надеемся, что дальнейшая проработка проекта позволит второй и третий этап максимально провести только за счет собственных и заемных средств, естественно, с льготными, с комфортными компонентами и условиями этого финансирования за счет консолидации нашего заказа", - сказал Лихачев.

Разместить новую крупнотоннажную верфь предполагается в Кронштадте.

"Мы проанализировали различные варианты физического размещения новой производственной площадки. 13 площадок было рассмотрено, наиболее перспективной по соотношению глубин, коммуникаций, ресурсов в первую очередь кадровых, представляется остров Котлин", - сообщил глава "Росатома". Он отметил, что этот вопрос проработан как с муниципальными властями, так и с руководством Санкт-Петербурга

В свою очередь глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что проект "может быть полезен в связи с тем, что "Балтзавод" по сути заперт градостроительными решениями, очень много жилья строится вокруг завода, и рассчитывать на то, что на Васильевском острове появится огромный эллинг, наверное, для города при индустриальной ориентации представить достаточно сложно".

"При этом мы понимаем, что эта кооперационная схема позволит сконцентрировать "Балтзавод" на производстве насыщенных секций, а для начала на первом этапе (можно) ввести в Кронштадте достройку", - отметил он. По его словам, для проекта также могут быть задействованы мощности Кронштадтского морского завода.

Рахманов также не исключил, что к 2040 году можно будет рассмотреть возможность перебазирования "Балтзавода" на новую площадку целиком, чтобы не потерять кадры.

"Это пока мысли вслух, на сегодняшний день речь идет о том, что на новых технологических принципах реализовать такие амбициозные проекты", - заключил Рахманов.