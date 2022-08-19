Утверждено выделение из ФНБ более 400 млрд рублей на строительство М-12

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило решение выделить в 2022 году более 400 млрд рублей на строительство платной автомагистрали М-12 на этапах от Москвы до Казани и от Казани до Екатеринбурга, а также о финансировании за счет средств фонда обхода Твери в составе М-11, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Вчера председатель правительства подписал распоряжение об утверждении паспорта проекта (трассы М-12 от Москвы до Казани - ИФ), и нам дополнительно 150 млрд рублей выделяют в этом году из ФНБ. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, такое решение принято - деньги мы получим и деньгами будем обеспечены. Плюс у нас также вчера подписано распоряжение о выделении денег на обход Твери и 260 млрд рублей на трассу Казань - Екатеринбург", - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что 260 млрд рублей выделяются на платный участок от Дюртюлей до Ачита (более 270 км), который строит госкомпания "Автодор". "Мы там развернулись - на этом участке уже подготовительные работы идут, вынос сетей, подрядчики мобилизовались. Выделены деньги и на обход Твери на М-11 - компания "Дороги и мосты" сегодня там полноценно приступила к работе", - добавил чиновник.

Комментируя ход строительства М-12 от Москвы до Казани, Хуснуллин отметил: "В этом году мы должны около 100 км запустить в эксплуатацию с опережением на 1 год. Это первая задача. Вторая задача - посмотрим ход реализации проекта так, чтобы в 2023 году пустить основной ход всей трассы Москва - Казань. И в этом году мы должны полноценно развернуться на участке Казань - Екатеринбург".

Премьер-министр Михаил Мишустин в середине июля поручил выделить из ФНБ на эти стройки свыше 436 млрд руб.

В июне первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сказал в интервью "Интерфаксу", что по автодорогам прорабатывается вопрос "субсидирования за счет бюджета части процентной ставки по рыночным заимствованиям сверх той, которая была заложена в модель, чтобы у них она не поменялась".

"В ближайшее время по автодорогам объем ФНБ - 436 млрд руб., из них 235 млрд необходимо уже в текущем строительном цикле. Трасса М-12 Москва-Казань, Казань-Екатеринбург и обход Твери", - говорил чиновник.

Протяженность всей автотрассы М-12 (Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург) составит в общей сложности около 1,6 тысячи км. На дороге от Казани до Екатеринбурга платный участок М-12 построит госкомпания "Автодор", остальную (бесплатную) часть построит и реконструирует Росавтодор. Полностью запустить дорогу планируется к 2024 году.