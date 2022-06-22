Финансирование ряда проектов из ФНБ сдвигается, но не ставится на "стоп" - первый замглавы Минэкономразвития

Илья Торосов сообщил, что мораторий на банкротства и взыскания пока продлевать не планируется

Финансирование ряда проектов из ФНБ сдвигается, но не ставится на "стоп" - первый замглавы Минэкономразвития Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Корпоративное управление - казалось бы, не самая чувствительная к санкциям тематика, ведь есть масса сфер деятельности, подверженных более прямым и жестким запретам. Но на деле многочисленные компании спустя пару месяцев после начала санкционной волны оказались на грани коллапса принятия решений. Нормативную базу, создававшуюся годами, пришлось переписывать за недели, если не за дни. Задели новые реалии и другую сферу многолетних "тонких настроек" - банкротство.

Параллельно на этом регулятивном поле стали возникать сюжеты, которые в более спокойные времена было сложно себе представить - такие, как запрет на программы депозитарных расписок или "временное управление" активами иностранных компаний.

О логике принимавшихся решений, а также о финансировании проектов за счет средств ФНБ, перспективе докапитализации банков и индексации тарифов естественных монополий в условиях текущей инфляции в интервью "Интерфаксу" на площадке ПМЭФ-2022 рассказал первый замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

- Как обстоят дела с финансированием отобранных еще в прошлом году двенадцати проектов за счет средств ФНБ? Проходила информация, что финансирование поставлено на паузу - во всяком случае, финансирование не инфраструктурных проектов. Пересмотрен ли уже этот список? Какие проекты отложены, может, какие-то новые добавлены?

- В этом году мы реально будем тратить средства из ФНБ, сейчас у нас инфраструктурные проекты, если про них говорить - ЦТУ, Питерский метрополитен, Фонд ЖКХ - 352 млрд руб. в сумме одобрены. Это уже принятые решения.

Потом у нас одобрены проекты в общем объеме 473 млрд рублей, связанные с докапитализацией ДОМ.РФ, РЖД, ГПБ, "Аэрофлота" и реструктуризацией задолженности иных авиакомпаний путем выкупа их облигаций, а это уже не инфраструктура. Эти деньги пойдут быстрее, потому что они направляются сразу на капитализацию, выкуп акций. Плюс три дороги сейчас прорабатываются, уже в высокой стадии готовности.

Почему чуть-чуть есть сдвиг вправо? Там везде было заемное финансирование, ФНБ - это только часть. И есть где-то удорожание (а где-то нет) в зависимости от оборудования, текущих поставок, смены поставщиков и т.д. В связи с этим нужна так называемая актуализация финансовой модели.

Тем более, когда ключевая ставка оказалась на уровне 20% - финмодели ставку в 20% не тянули. И мы сначала думали их (заимствования - ИФ) заменить деньгами ФНБ, потом ставка пошла вниз, теперь она опять 9,5%. Ищем баланс.

По автодорогам, например, прорабатываем вопрос субсидирования за счет бюджета части процентной ставки по рыночным заимствованиям сверх той, которая была заложена в модель, чтобы у них она не поменялась.

В ближайшее время по автодорогам объем ФНБ - 436 млрд руб., из них 235 млрд необходимо уже в текущем строительном цикле. Трасса М12 Москва-Казань, Казань-Екатеринбург и обход Твери.

Дальше 120 млрд выделяем на депозит в ВЭБ.РФ, чтобы они смогли дальше продолжать финансирование важнейших инфраструктурных проектов Фабрики проектного финансирования. А это реконструкция аэропорта "Толмачево" в Новосибирске, крупные промышленные объекты, модернизация ТЭЦ в Перми и Ижевске и другие. Всего 17 проектов. Ждем финального решения правительства.

- Что касается актуализации финансовых моделей проектов - ключевая ставка вернулась с 20% к 9,5%, но банки-то вряд ли уже вернулись к старым ставкам...

- Поэтому мы говорим, что оставляем эффективную ставку по банковскому кредитованию для заемщика, условно, в 9,5-10%, за счет бюджета субсидируя разницу между ней и текущей ставкой, к примеру, в 12-13%. Это идея, которую мы сейчас прорабатываем.

- А есть ли среди тех проектов, которые одобрены для финансирования из ФНБ, те, которые подвисают не из-за того, что удорожало финансирование, а из-за того, что возникают сложности с партнерами - ключевыми, критическими, технологическими партнёрами? Которые из-за этого будут двигаться вправо?

- Там, где мы ищем замену части западного оборудования - на восточное или на российское - возникает какой-то лаг по времени, но я не могу сказать, что в принципе мы что-то откладываем, ставим на "стоп", такого нет. Мы работаем по плановому режиму, есть какие-то сдвижки, но они в проектном финансировании и без этого могли бы быть.

- Какие варианты докапитализации банков рассматривает правительство сейчас помимо уже предусмотренной в законе возможности покупать привилегированные акции за счет средств ФНБ?

- Двум банкам уже дали средства - банку ДОМ.РФ и ГПБ по 50 млрд рублей. Но окончательные решения будем принимать где-то в конце года: сентябрь - ноябрь - получив понимание по взаимосвязанным факторам. Во-первых, это долгосрочное решение Центрального банка касательно нормативов по капиталу, по которым они сейчас сделали послабление. Как они будут к ним возвращаться: от этого зависит и достаточность капитала, и другие показатели банковской системы. Второе - реальное финансовое состояние банков на тот момент, какие возможные убытки. На это будут наложены наши пожелания с точки зрения роста кредитного портфеля, замены западного фондирования внутренним (а там большие планы, нам, по нашей оценке, по 10-12% на ближайшее время нужен рост банковской системы, и кредитования в частности). То есть сколько должна банковская система выдать с точки зрения поддержки бизнеса, чтобы заместить ушедших иностранных инвесторов, которых мы не сможем заместить другими иностранными партнерами. Вот эти три фактора взвесим, и будет какая-то сбалансированная модель. И от этого будет зависеть объем докапитализации.

Будем стараться, чтобы докапитализация была рыночной, по определенным правилам, а не тем, кто больше сгенерировал убытков. Мы понимаем, что надо разделять ситуацию, где сформированы убытки в связи с конъюнктурой на рынке в последние месяцы, а где старые "скелеты в шкафу".

- Это сложная работа. Банкам же будет интереснее показать убытки последних месяцев даже в тех местах, где на самом деле "скелеты".

- Поэтому мы и хотим выработать механизм общего подхода. Следовательно, тот, кто лучше справился с ситуацией и до этого не накопил проблем, он не должен, если он захочет, получить меньше, чем тот, кто плохо справился.

Прямо сейчас в принципе мы не видим в этом необходимости (в докапитализации банков из ФНБ - ИФ). А в четвертом квартале оценим все факторы и будем принимать решение.

- С 1 апреля 2022 года действует мораторий на банкротства. Много критики, в частности, от банков звучит по поводу того, что он распространился практически на все компании, граждан и ИП. Как Минэкономразвития оценивает промежуточные результаты действия моратория? При каких обстоятельствах он может быть продлен и на какой круг лиц?

- Для чего был нужен мораторий? Смысл моратория в том же, в чем и у остановки торгов на бирже. Там тоже была критика: "Давайте продолжать торги. Почему вы их остановили?". Когда у тебя классический шторм, люди могут принимать неадекватные решения, совершать неадекватные действия, в этой связи останавливаются торги на бирже.

Мораторий нужен для того, чтобы импульсивно не подавали на банкротство, когда контрагент в моменте из-за разрыва цепочки поставок кредитору чего-то не доплатил. То есть это такая защита бизнеса.

Мораторий тотальный. Мы исходили из того, что и ситуация необычная, которой никогда не было. Из-за этого мы такой и ввели. Ввели на полгода.

Решение о продлении будет приниматься на площадке правительства. Пока, считаем, что этого достаточно - полгода. Но вопрос будет решаться исходя из того, как мы пройдем лето, потому что у нас есть лаг с точки зрения цепочки поставок оборудования, материалов, товаров. И когда бизнес, скажем так, получил проблему в марте, то в апреле, мае люди еще жили на старых поставках. И мы тогда уже четко примем решение - продлевать или нет. Пока смотрим на эту ситуацию так.

Изменения, которые коллеги хотят, чтобы можно было все-таки по определенным исполнительным листам проводить списания - вопрос не однозначный. Одни кредиторы получат больше прав, чем другие. Например, у кредитора исполнительный лист, и он с компании спишет, а другой на банкротство подать не может, и когда после отмены моратория он все равно подаст на банкротство, другой кредитор уже списал.

Этот вопрос обсуждаем у первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова. Мы считаем, что все-таки не должно быть двойных стандартов. Мы делаем какие-то изъятия, сейчас прорабатываем вопрос в правительстве - по налогам, платежи ЖКХ из моратория вывести, алименты, платежи за причинение вреда жизни и здоровью, выплату заработной платы - это мы выключим из моратория.

- Законопроект о внешнем управлении готовится ко второму чтению в Госдуме. Какие коррективы в него уже согласованы, какие обсуждаются? Когда ожидаете его принятия?

- Мы считаем, что в принципе концепция правильная, и внешнее управление - это когда в любой момент иностранцы могут вернуться. Он сбалансирован. В целом он решает вопросы, которые нужно решить, и он в русле правового поля.

Все решает Госдума, какие поправки депутаты внесут. Пока законопроект пошел на круг обсуждения "по классике", то есть он не идет по ускоренной процедуре. Идет обычная, планомерная работа с текстом, проводятся консультации.

- Пока сама практика, видимо, худших опасений не подтвердила?

- В любом случае этот закон будет для единичных случаев. Его применение не планируется как массовое, так его писали.

- Программы DR. Почему разные сроки разрешения на их поддержание? Что будет с программами депозитарных расписок после окончания действия разрешения правительственной подкомиссии на их временное сохранение? В целом ведь логика такая, чтобы когда-то они закончились все?

- Да, логика такая.

Запретили действующим депозитарным распискам обращаться. Но это следствие, а закон о том, что новых депозитарных расписок в России не будет. То есть они запрещены как продукт. Чтобы не было разных котировок, да и в принципе нам это не нужно уже в текущем рынке.

Мы с самого начала сказали, что мы не хотим портить жизнь компаниям в сложившейся ситуации. Мы разрешили компаниям выйти на правительственную комиссию с предложениями их отстоять. Глобально на 99% мы удовлетворили пожелания компаний. Кому-то, было отказано, но это было взвешенное решение. Были определенные критерии, по которым принимались решения.

В итоге поступило 19 обращений. По результатам рассмотрения 15 компаниям с разным сроком или бессрочно листинг был согласован.

- А почему тогда все-таки бессрочные заявки не были хотя бы формально каким-то сроком ограничены, пусть длительным?

- Большинство-то было ограничено. Некоторые компании сказали, что им нужно время, они вернутся с ответом, когда они смогут их закрыть. У всех были свои индивидуальные факторы - кто был организатором, какая инфраструктура, могут ли они сейчас все выкупить. То есть там было много нюансов, которые компании объясняли и просили конкретный срок. Но все компании принимают посыл, что продукт будет конечным.

- Государство в текущем году выделило РЖД из ФНБ 250 млрд руб. на реализацию инвестпроектов, также с 1 июня грузовые тарифы увеличились на 11%. Планируются ли еще какие-либо меры поддержки РЖД на этот - следующий годы?

- Тарифы на железнодорожные грузовые перевозки проиндексированы на 5,8% с 1 января с учетом фактической инфляции 2021 года - плюс дополнительно увеличена целевая надбавка по капремонту на 1%. И дополнительная индексация тарифов на железнодорожные перевозки 11% с 1 июня. Плюс ФНБ на 250 млрд рублей.

Получена отсрочка по страховым взносам за второй квартал текущего года, эффект оценивается в размере 42 млрд. Сохранен общий объем субсидий в 2022 году.

Были временно отменены льготы - понижающие коэффициенты на экспорт, на перевозку угля. Данная мера принята сроком на три месяца. И это отдельное решение правительства.

- И она тоже, так сказать, конечная?

- Да. С возможностью пролонгации еще на 3 месяца.

- Если говорить в целом про индексацию тарифов. Как принимаются в принципе сейчас эти решения с учетом скачков инфляции, как появляются эти цифры? Как определялись размеры индексации тарифов с 1 июля?

- Ключевым ориентиром при определении индексации являлась целевая инфляция.

Так, тарифы на передачу электроэнергии для промышленности и бизнеса будут проиндексированы на 3,8% с 1 июля 2022 года. Тарифы на передачу электроэнергии населению будет проиндексированы не более чем на 5%. Это делается в рамках сдерживания роста перекрестного субсидирования, влияющего на тарифы для бизнеса и промышленности. ЖКХ - индексация для граждан тарифов за коммунальные услуги будет на 4%. Опять же - это целевая инфляция прошлого года.

Газ. Оптовая цена для промышленности и бизнеса - индексация на 5% с 1 июля. Сохраняется логика 2020 года - индекс роста цен, плюс покрытие программы газификации - три плюс два получается пять. Оптовые цены для населения - 3%, "целевая инфляция минус". Здесь фактически "Газпром" закрывает собственными ресурсами цену на газ.

- По какой причине Минэкономразвития предлагает продлить до конца сентября 2022 срок для проведения годовых собраний акционеров? Зачем в этом вот сезоне понадобилось сдвигать дедлайн?

- Это одна из мер реагирования на внешнее санкционное давление. Она позволит акционерным обществам принимать более взвешенные управленческие решения в изменившейся ситуации. Где-то дефицит управленцев, проблемы с кворумом могут быть. Кто-то, может быть, выходит из состава акционеров, кто-то передает в управление акции, и мы даем возможность в эти дополнительные три месяца адаптироваться. Это именно возможность, а не обязательство.

- Столько лет в России корпоративное законодательство строилось, и в общем оно у нас достаточно прогрессивное и качественное. Нет опасности, что мы все это потеряем теперь под завалами исключений и послаблений?

- Это временные нормы до конца года, чтобы избежать коллапса принятия решений в некоторых компаниях. Ситуация такая, которой не было никогда.